كورونا وإغلاق ونجوم الرياضة يجنون الملايين

حرص نجوم الرياضة على التواصل مع عشرات الملايين من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليتهم خلال فترة الإغلاق وتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبما أنه كان لدى هؤلاء وقت فراغ طويل، فقد لجؤوا إلى إنستغرام للتواصل مع متابعيهم، وشاركوهم تفاصيل حياتهم اليومية، ولكن هذا النشر ليس مجانيا أو من باب تمضية الوقت، بل جنوا خلال شهرين من الإغلاق (12 مارس/آذار إلى 12 مايو/أيار الماضيين) ملايين الدولارات.
وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قائمة الأكثر دخلا خلال هذين الشهرين بنحو 2.4 مليون دولار، يليه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.
وهذا المبلغ يجنيه اللاعبون مقابل كل منشور مدفوع الثمن من قبل الرعاة، وليس مقابل أي منشور شخصي أو فيديو عائلي أو تدريبات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن كل شخص يملك مليون متابع على إنستغرام يستطيع جني نحو أربعة آلاف دولار مقابل كل منشور مدفوع الثمن.
ويملك "صاروخ ماديرا" 219 مليون متابع على إنستغرام، وهذا يمنحه نحو 589 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، وقد نشر خلال شهرين أربعة منشورات مدفوعة الثمن.
وجنى عشرة رياضيين شكلوا قائمة الأعلى دخلا في هذين الشهرين الماضيين الملايين من إنستغرام:
- رونالدو: مليونان و371 ألف دولار. لديه 219 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 589 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر حسابه خلال شهرين أربعة منشورات.
- ميسي: مليون و700 ألف دولار، لديه 151 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 409 آلاف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر حسابه خلال شهرين أربعة منشورات.
- نيمار: 1.5 مليون دولار، لديه 131 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 375 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر حسابه خلال شهرين أربعة منشورات.
- الأميركي شاكيل أونيل (نجم سابق في كرة السلة الأميركية): 730 ألف دولار، لديه 17 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 46 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر حسابه خلال شهرين 16 منشورا.
- الإنجليزي ديفد بيكهام (لاعب كرة قدم سابق): 507 آلاف دولار، لديه 62 مليون و900 ألف متابع على إنستغرام، ويتقاضى 170 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر خلال شهرين ثلاثة منشورات.
- الهندي فيرات كوهلي (قائد منتخب الهند للكريكت): 478 ألف دولار، لديه 59 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 159 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر خلال شهرين ثلاثة منشورات.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (لاعب ميلان الإيطالي): 232 ألف دولار، لديه 42 مليون و900 ألف متابع، يتقاضى عن كل منشور مدفوع 116 ألف دولار، ونشر حسابه منشورين.
- الأميركي دواين وايد (النجم السابق لميامي هيت): 180 ألف دولار، لديه 16 مليون و600 ألف متابع على إنستغرام، ويتقاضى 45 ألف دولار على كل منشور، ونشر حسابه خلال شهرين أربعة منشورات.
- البرازيلي داني ألفيش (قائد فريق ساو باولو البرازيلي): 168 ألف دولار، لديه 31 مليون متابع على إنستغرام، ويتقاضى 84 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، ونشر حسابه خلال شهرين منشورين.
- الملاكم الإنجليزي أنتوني جوشوا: 153 ألف دولار، لديه 11 مليون و300 ألف متابع على إنستغرام، ويتقاضى عن كل منشور 30 ألف و600 دولار، ونشر حسابه خلال شهرين خمسة منشورات.