كورونا وإغلاق ونجوم الرياضة يجنون الملايين

حرص نجوم الرياضة على التواصل مع عشرات الملايين من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليتهم خلال فترة الإغلاق وتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبما أنه كان لدى هؤلاء وقت فراغ طويل، فقد لجؤوا إلى إنستغرام للتواصل مع متابعيهم، وشاركوهم تفاصيل حياتهم اليومية، ولكن هذا النشر ليس مجانيا أو من باب تمضية الوقت، بل جنوا خلال شهرين من الإغلاق (12 مارس/آذار إلى 12 مايو/أيار الماضيين) ملايين الدولارات.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قائمة الأكثر دخلا خلال هذين الشهرين بنحو 2.4 مليون دولار، يليه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وهذا المبلغ يجنيه اللاعبون مقابل كل منشور مدفوع الثمن من قبل الرعاة، وليس مقابل أي منشور شخصي أو فيديو عائلي أو تدريبات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن كل شخص يملك مليون متابع على إنستغرام يستطيع جني نحو أربعة آلاف دولار مقابل كل منشور مدفوع الثمن.

ويملك "صاروخ ماديرا" 219 مليون متابع على إنستغرام، وهذا يمنحه نحو 589 ألف دولار عن كل منشور مدفوع، وقد نشر خلال شهرين أربعة منشورات مدفوعة الثمن.

وجنى عشرة رياضيين شكلوا قائمة الأعلى دخلا في هذين الشهرين الماضيين الملايين من إنستغرام: