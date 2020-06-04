سون نجم توتنهام يروي تجربته في الخدمة العسكرية

قال مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونغ مين إنه استمتع بفترة الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية، حيث تدرب على التعامل مع قنابل الغاز وإطلاق النيران والمشي لمسافة 30 كلم.

ويقضي كل الرجال اللائقين جسديا فترة التجنيد في كوريا الجنوبية لنحو عامين، لكن سون (27 عاما) حصل على استثناء بعد أن قاد بلاده للفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ومع توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ مارس/آذار الماضي بسبب وباء كورونا، أكمل سون التدريبات العسكرية الشهر الماضي ونال جائزة "أفضل أداء" بين 157 مجندا.

وقال سون لموقع توتنهام على الإنترنت "كانت تجربة جيدة.. لا أعرف كيف يشعر الناس تجاهها، لكن بالنسبة لي كانت فترة طويلة ولكنها جيدة واستمتعت بها".

وأضاف "في أول يوم عندما لم نكن نعرف بعضنا، كان الأمر غريبا، لكننا تعارفنا بعد وقت سريع وكنا نقضي اليوم سويا في غرفة واحدة.. ساعدنا بعضنا البعض وقضينا وقتا رائعا".

ويستأنف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، ويتوق سون الذي لم يلعب منذ إصابته في الذراع خلال مباراة ضد أستون فيلا يوم 16 فبراير/شباط الماضي، إلى العودة للملاعب.

وتابع سون -الذي سجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم- أنه "في حالة بدنية جيدة، واجتهد كثيرا في التدريبات وبأقصى طاقة".