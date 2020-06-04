تعديلات جديدة في مباريات البريميرليغ وإصابة جديدة بكورونا

قبل أيام من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ظهرت بين اللاعبين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما أقرت رابطة الدوري الخميس عدة تعديلات هامة لكنها مؤقتة في ظل تكدس المباريات.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي أن الأندية ستتمكن من استخدام خمسة تبديلات في كل مباراة بدلا من ثلاثة، عند استئناف الموسم منتصف الشهر الجاري.

وستكون التغييرات مؤقتة لتخفيف الأعباء في ظل تكدس المباريات عقب توقف الموسم لمدة ثلاثة أشهر بسبب وباء كوفيد-19.

وتتبقى 92 مباراة معلقة، لذا ستخوض معظم الفرق تسع مباريات في غضون ستة أسابيع.

وأضاف بيان الرابطة بعد اجتماع مع حملة الأسهم اليوم الخميس أنه "في الفترة المتبقية من موسم 2009-2020 سيزداد عدد التبديلات المستخدمة خلال المباراة من ثلاثة إلى خمسة".

وتابع أن "هذا الإجراء يتفق مع التعديل المؤقت في القوانين الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي الشهر الماضي".

كما يمكن للأندية الاحتفاظ بتسعة لاعبين على مقاعد البدلاء بدلا من سبعة كما هو معتاد.

وكانت الرابطة قد أعلنت أمس الأربعاء اكتشاف حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ضمن الاختبارات التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري على 1197 لاعبا وعاملا. ولم تكشف الرابطة عن اسم المصاب أو ناديه، لكنه سيخضع للعزل الصحي.

ومن المقرر استئناف المسابقة يوم 17 يونيو/حزيران الجاري بمواجهتين، حيث يلعب أستون فيلا مع شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ في آخر موسمين.