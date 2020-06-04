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بالفيديو.. قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022

ملعب المدينة التعليمية (الجزيرة)
ملعب المدينة التعليمية (الجزيرة)الجزيرة
4/6/2020

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر عن إتمام ثالث ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في 2022،️ والذي يقع في المدينة التعليمية، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.

ويسع ملعب المدينة التعليمية الجديد 40 ألف متفرج، وقد فاز بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة قبل افتتاحه ومنها شهادة خمس نجوم.

ويأتي هذا بعد إنجاز ملعب خليفة الدولي الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، وملعب الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019.

ومن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر الجاري، بث تغطية رقمية خاصة للإعلان عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية، والاحتفاء بالفرق العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما سيتم استعراض التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة العالمية مستقبلا على صناعة الرياضة والصحة النفسية، وتجربة الجماهير الرياضية حول العالم.

 

المصدر : الجزيرة

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