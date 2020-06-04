بالفيديو.. قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر عن إتمام ثالث ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في 2022،️ والذي يقع في المدينة التعليمية، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.

ويسع ملعب المدينة التعليمية الجديد 40 ألف متفرج، وقد فاز بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة قبل افتتاحه ومنها شهادة خمس نجوم.

Describe Education City Stadium in one word… 🎓 pic.twitter.com/1oMzh0VQuV — Road to 2022 (@roadto2022) March 9, 2020

ويأتي هذا بعد إنجاز ملعب خليفة الدولي الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، وملعب الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019.

📹 من الذاكرة: جزء من حفل افتتاح استاد الجنوب من منكم حضر الحفل؟ @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/yRhu73CIPK — Road to 2022 (@roadto2022) April 16, 2020

ومن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر الجاري، بث تغطية رقمية خاصة للإعلان عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية، والاحتفاء بالفرق العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما سيتم استعراض التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة العالمية مستقبلا على صناعة الرياضة والصحة النفسية، وتجربة الجماهير الرياضية حول العالم.