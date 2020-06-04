الأكثر طردا في تاريخ البطولة.. راموس يبحث عن موسم آخر بالليغا دون بطاقة حمراء

يستحق قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس لقب "عاشق البطاقات الحمراء"، إذ لم يطرد لاعب في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم كما حصل مع "المطرقة الإسبانية".

ولكن هذا الموسم يبدو أن اللاعب المخضرم يحاول الحفاظ على هدوئه وعدم ارتكاب الأخطاء التي تسفر عن إرساله خارج المستطيل الأخضر، فهو لم يطرد بعد حتى الآن منذ مواجهة جيرونا في فبراير/شباط 2019، غير أن قائد منتخب إسبانيا يحمل في جعبته هذا الموسم سبع بطاقات صفراء بعد مرور 27 جولة على الليغا.

وسيغيب راموس عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بعد تلقيه بطاقتين صفراوين ذهابا.

وتكشف الأرقام أن راموس طرد في 13 موسما من أصل 14 قضاها مع الملكي، وتجنب البطاقة الحمراء فقط موسم 2014- 2015، لكنه تحصّل وقتها على 12 بطاقة صفراء، رغم أنه في ذلك الموسم غاب شهرا بسبب الإصابة ولعب 27 مباراة من أصل 38.

وفي موسم 2008-2009، سجل رقما شخصيا بحصوله على 14 بطاقة صفراء، بينما طرد مرتين في موسمي 2015-2016 و2017-2018.

كما يحمل اللاعب الدولي الرقم القياسي لحالات الطرد في دوري الأبطال بأربع بطاقات حمراء، ويتشارك هذا الرقم مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولندي إدغار ديفيدز.