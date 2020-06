في حادث سطو بليفربول.. طعن لاعب إنجليزي

أعلن نادي ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مساء الاثنين، أن مدافعه أندريه ويزدم يتلقى العلاج في المستشفى بعد التعرض لطعن خلال حادث سطو في ليفربول.

وقال ديربي في بيان "كان أندريه ويزدم ضحية حادث سطو واعتداء غير مبرر. تعرض لإصابات أسفرت عن نقله إلى المستشفى من أجل العلاج".

