في حادث سطو بليفربول.. طعن لاعب إنجليزي

أعلن نادي ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مساء الاثنين، أن مدافعه أندريه ويزدم يتلقى العلاج في المستشفى بعد التعرض لطعن خلال حادث سطو في ليفربول.

وقال ديربي في بيان "كان أندريه ويزدم ضحية حادث سطو واعتداء غير مبرر. تعرض لإصابات أسفرت عن نقله إلى المستشفى من أجل العلاج".

وأضاف صاحب المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية "ستنصب جهود النادي على مساعدة أندريه وعائلته".

وذكرت تقارير بريطانية أن اللاعب كان في زيارة لبعض أقاربه في ليفربول عندما حدث الاعتداء.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الفوز 2-1 على ريدينغ في دوري الدرجة الثانية يوم السبت الماضي.

وبدأ ويزدم مسيرته في أكاديمية ليفربول، وشارك في 14 مباراة مع الفريق الأول.

وانتقل إلى ديربي في 2017 بعد سلسلة من الإعارات في عدة أندية، منها وست بروميتش ألبيون ونوريتش سيتي ورد بول سالزبورغ النمساوي.