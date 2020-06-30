كلوب يكشف عن سياسة الصفقات الجديدة والإصابة تنهي موسم ماتيب

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه لا يتوقع الإنفاق ببذخ خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يرى مستقبلا واعدا للعديد من اللاعبين الشبان القادرين على دخول التشكيلة الأساسية لبطل البريميرليغ.

وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مبكر، وكان مرشحا لضم تيمو فيرنر من رازن بال شبورت لايبزيغ، قبل أن يختار اللاعب البالغ من العمر 24 عاما الانتقال إلى تشلسي.

وقال كلوب إن الانتقالات المقبلة من المرجح ألا تشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية، بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الأندية.

وقال للصحفيين "ترك كوفيد أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها، وهذا أمر طبيعي، ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئا بالانتقالات في العالم".

وأضاف "لا يمكن أن ننفق الملايين والملايين لأننا نريد ذلك، أو نعتقد أن من الجيد أن نفعل ذلك. لم نكن نرغب أبدا في ذلك. المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سيمكن تدعيم التشكيلة القوية في سوق الانتقالات؟".

وتابع المدرب الألماني "يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا، ونحاول البحث عن حلول داخلية، ولا يزال هناك الكثير، فلدينا 3 أو 4 لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة".

كشف جويل ماتيب أنه سوف يغيب عن باقي مباريات الموسم بسبب إصابة القدم التي تعرض لها في مباراة إيفرتون. pic.twitter.com/80n0GrDYjq — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 30, 2020

ومن ناحية أخرى، صرح مدافع ليفربول جويل ماتيب أنه سيغيب عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب إصابة في القدم.

وتعرض المدافع الكاميروني للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيا مع إيفرتون يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.

وكان ليفربول توّج بالفعل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم، وهو اللقب الأول للفريق في الدوري الممتاز منذ عام 1990.