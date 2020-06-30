صلاح يتحدث عن "حالة جنون" في ليفربول

وصف النجم المصري محمد صلاح تتويجه مع فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عاما من الانتظار بأنه "شعور لا يصدق".

وتوج ليفربول بلقبه الـ19 -الأول له منذ 1990- يوم الخميس الماضي، ليضيفه إلى الألقاب التي توج بها في 2019، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح 21 هدفا هذا الموسم ليصبح هداف الفريق، ويستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري للموسم الثالث على التوالي، وتحدث عن مشاعره بعد تحقيق لقب الدوري في حوار مع موقع ليفربول، وقال "إنه شعور لا يصدق أن تفوز بلقب مثل هذا، أن تفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة للنادي والمدينة، إنه شي لا يصدق".

وأضاف "لا يمكن للكلمات أن تصف شعوري، من الصعب قول (كيف أشعر)، عندما وصلت إلى ليفربول قلت إنني أريد الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال، قال الناس (إذا كان بإمكانك اختيار أحدهما؟)، ولكن الآن يمكنني القول إنني سأختار الاثنين".

وتابع "الدوري الممتاز، يمكنني قول ذلك بعد الفوز به، بالنسبة للمدينة إنه شيء آخر، الكل كان في حالة جنون بشأن النتيجة، الكل كان مجنونا بالدوري الممتاز، إنه شعور لا يمكن تصديقه بالنسبة للجميع، لكل الجماهير حول العالم، وبدون دعمها لم لنكن لنحقق اللقب، قامت بعمل رائع، واللاعبون أيضا، إنه شعور عظيم لا يمكنني وصفه بكلمات".

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية منذ أن حقق روبي فاولر هذا الإنجاز في التسعينيات، وسجل النجم المصري 92 هدفا في 145 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

وقال صلاح إن "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق في الفوز بالمباريات، لذلك أشعر أنني سعيد هنا، أقوم بعمل جيد، وكل شيء يسير بشكل جيد، وأنا مستمتع به".

واحتفظ صلاح برسالة خاصة لمشجعي ليفربول، موضحا الدور الذي لعبوه في مساعدة الفريق على جلب اللقب لملعب أنفيلد، وقال "قمنا بكل ما في وسعنا لنجعلهم سعداء، ولكن بدون دعمهم ما كنا سنستطيع فعل هذا، بالتأكيد قاموا بعمل رائع في أنفيلد، وكانوا موجودين في مبارياتنا الخارجية، أنا سعيد للغاية".