دوري الأبطال.. لشبونة تتأهب لإغلاق بسبب كورونا واليويفا لا يملك خططا بديلة

عبّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تمسكه بإقامة بطولة مصغرة بمشاركة الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي لدوري الأبطال في مدينة لشبونة خلال أغسطس/آب المقبل، رغم استعداد عدد من ضواحي العاصمة البرتغالية لإعادة فرض إجراءات العزل العام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقال اليويفا في بيان إن رئيسه ألكسندر تشيفرين عقد اجتماعا عبر الفيديو مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا لمناقشة خطط إقامة البطولة المصغرة. وأضاف "خلال الاجتماع أبدت جميع الأطراف التزامها بالعمل معا لإقامة بطولة ناجحة في لشبونة. وناقش المشاركون حقيقة أن هذه البطولة ستكون نسخة لا سابق لها وستواجه تحديات كبيرة، لكنهم عبروا عن ثقتهم في قدرة البرتغال على التعامل مع الأمور".

وتعهد رئيس الوزراء البرتغالي باتخاذ "كل الإجراءات المطلوبة لضمان استضافة هذه البطولة في أجواء صحية وآمنة". وعبّر تشيفرين عن ثقته في ختام "إيجابي للموسم في لشبونة"، مؤكدا أنه "لا توجد خطة بديلة".

وقال اليويفا هذا الشهر إن النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، المتوقفة منذ مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، ستستكمل ببطولة مصغرة تضم ثمانية أندية في لشبونة بين 12 و23 أغسطس/آب المقبل.

وأعلنت الحكومة البرتغالية يوم الخميس الماضي أن المواطنين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من العاصمة سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم لشراء السلع الأساسية والذهاب والعودة للعمل، ويشمل ذلك 19 منطقة ليس بينها وسط لشبونة.

وسيتم تطبيق هذه الإجراءات من 1 إلى 14 يوليو/تموز المقبل، ثم تخضع للمراجعة.

وتأهل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأتلانتا ولايبزيغ بالفعل إلى الدور ربع النهائي، وستلعب آخر أربع مباريات من الدور ثمن النهائي حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشلسي، كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي 7 و8 أغسطس/آب المقبل في الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال.