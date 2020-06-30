تقارير: حكيمي سينتقل من ريال مدريد لإنتر ميلان مقابل 50 مليون يورو

ذكرت صحيفتا "آس" و"ماركا" الإسبانيتان -اليوم الثلاثاء- أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو (56.05 مليون دولار)، بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلانو -اليوم الثلاثاء- للخضوع للفحص الطبي، وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق إنستغرام.

Achraf Hakimi don enter Milan to finalize hin transfer to Inter Milan sharp Sharp . pic.twitter.com/Hw0wUpKqDS — Real Madrid in Pidgin (@rmadridinpidgin) June 30, 2020

وقال تقرير "آس" إن حكيمي البالغ من العمر 21 عاما، سيوقع عقدا لمدة 5 أعوام مع إنتر.

وشارك حكيمي -المتخرج من أكاديمية ريال مدريد- في 16 مباراة مع الفريق الأول موسم 2017-2018، لكن فرصة استمراره على المدى البعيد كانت محدودة في وجود داني كاربخال والتعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا في 2018.

وشارك حكيمي في 45 مباراة في كافة المسابقات مع دورتموند هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 10 ليساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونيخ.

وقال اللاعب المغربي عبر إنستغرام "الوقت قد حان لإنهاء فترة رائعة في حياتي. بعد عامين رائعين يجب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".