بيانيتش.. عاشق لريال مدريد حقق حلمه بالانضمام لبرشلونة

أنهى نادي برشلونة صفقة ضم البوسني ميراليم بيانيتش قادما من يوفنتوس الإيطالي. وكعادة كل صفقة جديدة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، تنبش الصحف تاريخ اللاعب بحثا عن تصريحات تبين موقفه من هذا الطرف أو ذاك.

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، تداولت مواقع إسبانية تصريحات سابقة لبيانيتش أدلى بها لصحيفة "آس" في عام 2009 عبّر فيها عن إعجابه بريال مدريد، وقال حينها "تابعت ريال مدريد منذ أيام زيدان ورونالدو نازاريو، ومنذ ذلك الحين كانوا النادي المفضل لدي وسيظلون دائما، من لا يحلم باللعب في ريال مدريد؟".

وتكررت هذه الإشادة في حوار آخر عام 2013، قال فيه "عندما كنت طفلا كان زيدان هو الذي جعلني أقرر أن أصبح لاعب كرة قدم، لقد كان أفضل ما رأيته على الإطلاق، وإذا سألتني: ما فريقي المفضل، فسأقول ريال مدريد".

وبعد الإعلان عن التحاقه ببرشلونة، لم يتأخر بيانيتش في الإشادة بالنادي الكتالوني، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة آس "برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، واللعب بصفوفه هو أعلى سقف يتمناه أي لاعب كرة قدم".

وأضاف "بالنسبة لي حققت حلما، أنا سعيد للغاية وفخور، ليس فقط من أجلي ولكن من أجل والدي وكل أبناء البوسنة، فلن أنسى أبدا المكان الذي ولدت فيه".

يذكر أن بيانيتش (30 عاما) وقع عقدا مع برشلونة يمتد 4 مواسم، وكانت صفقته ضمن اتفاق يرحل بموجبه البرازيلي آرثر إلى نادي يوفنتوس.