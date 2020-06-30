أسوأ ميسي ظهر مع سيتين.. هل اقتربت نهاية أفضل لاعب في العالم؟

لم يكن غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السبت الماضي بسبب التعادل مع سيلتا فيغو، وخسارة فريقه برشلونة المزيد من النقاط التي تبعده عن لقب الليغا فحسب، بل لشعوره بأنه يعيش أسوأ أيامه الكروية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي -الذي يقترب من 800 هدف- فشل للمباراة الثالثة على التوالي في التسجيل، ليرتفع مجموع المباريات التي لم يسجل فيها تحت قيادة المدرب كيكي سيتين إلى 10 مباريات من 16 مباراة، منذ تولى المدرب الإسباني المسؤولية.

🎉🎊 أجمل الاحتفالات بأهداف أسطورة الأساطير 👑 😎 لحظتك المفضلة؟ 🙌 pic.twitter.com/5rP0tgDtqK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2020

ورصدت الصحيفة إحصائية تشير إلى أن وصول ميسي لأسوأ رقم قياسي سلبي له من الأهداف منذ أكثر من عقد من الزمان أصبح بعيد المنال، حيث لم ينخفض مجموع أهدافه عن 40 هدفا في السنوات العشر الماضية سوى في الموسم الأول لتولي بيب غوارديولا تدريب برشلونة عندما سجل 38 هدفا فقط.

💙❤ قبل اعتلاء العرش 👑 pic.twitter.com/w7pTfOn89A — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2020

وأشارت ماركا إلى أنه حتى في أسوأ موسم لميسي في الذاكرة الحديثة 2013-2014 تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو، تمكن ميسي من تسجيل 41 هدفا.

ويعد ميسي أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم برصيد 6 مرات، آخرها العام الماضي.