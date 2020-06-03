مادحا السيسي ومتبرعا لصندوق "تحيا مصر".. آل الشيخ و"منشوره الأخير" عن أزمته مع الأهلي

مادحا ومبجلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وواصفا إياه بالـ"قائد الكبير"، كتب رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ منشورا على صفحته الرسمية في فيسبوك، اعتبره الأخير في الأزمة التي نشبت حديثا بينه وبين النادي الأهلي المصري.

وجاء في المنشور -الذي نال تفاعلا كبيرا- أنه كان يرجو المساهمة في بناء مشروع مدينة رياضية يفتتحها السيسي، وأضاف أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل التي منحها للنادي الأهلي، يساهم بكامل المبلغ في صندوق "تحيا مصر".

وكتب في المنشور: "البوسنت الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر… مصر بلدي الثاني… التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي… وكنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير… الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب وأيد… ولكن حدث الذي حدث… ومن هذا المنطلق قررت أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ، إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير… عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل الحلوه".

وكان "نادي القرن" ذكر في بيان أمس أنه قرر رفع "اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي".

كما تقدم بطلب إلى وزير الشباب والرياضة المصري من أجل "الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة".

وتعرضت إدارة نادي الأهلي خلال الأيام الماضية إلى انتقادات من جماهير النادي بسبب صمتها حيال منشورات آل الشيخ، وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإدارة باتخاذ موقف من هذه الأزمة.