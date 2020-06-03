لا ثقة في الشرطة الأميركية بعد مقتل جورج فلويد.. مدافع سابق لمان سيتي متخوف من تحول الاحتجاجات لمميتة

قال نيدوم أونوها مدافع مانشستر سيتي السابق إنه لم يشعر مطلقا بأنه آمن تماما في الولايات المتحدة التي يعيش فيها منذ 2018، ويشعر "بخوف وعدم ثقة" بالشرطة في البلاد.

وبعد مقتل جورج فلويد، قال أونوها النيجيري المولد إنه يشعر "بالقلق دائما من الطريقة التي يتصرف بها، وكيف يمكن أن ينظر إليه الناس من ذوي النفوذ".

وأبلغ أونوها -الذي يلعب بين صفوف ريال سولت ليك في الدوري الأميركي لكرة القدم- هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا أحب قول ذلك، لكني أشعر بخوف وعدم ثقة بالشرطة".

وتابع "أحببت العيش في هذا البلد لكن هناك جانبا آخر، لا أغادر منزلي، وأشعر بأني غير آمن بنسبة 100%".

وقال أونوها -الذي أمضى ست سنوات في كوينز بارك رينجرز قبل انضمامه إلى ريال سولت ليك- إن قوانين السلاح في الولايات المتحدة ساهمت في نمو مخاوفه.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عاما "في المملكة المتحدة أشعر براحة أكبر، لأنه إذا حدث شيء فإنه لن يكون مميتا على الأرجح، لكن هنا وبسبب حقوقهم (في حمل السلاح) من الشائع أن تصبح المواجهات مميتة".

وختم "أنا مرتاح، لكن عندما يتعلق الأمر بأي نوع من الوحشية إذا كانت من الشرطة، إذا تعاملت معي بطريقة خاطئة ربما أفقد حياتي.. أشعر بذلك كل يوم".