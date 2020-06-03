كرة القدم الإسبانية تعود من الشوط الثاني لمباراة أنهيت بسبب واقعة تاريخية

سيستأنف موسم كرة القدم الإسبانية قبل يوم واحد من الموعد المحدد يوم 10 يونيو/حزيران الجاري بإقامة الشوط الثاني من مباراة لم تكتمل بسبب هتافات مسيئة في واقعة تاريخية حدثت لأول مرة بالملاعب الإسبانية.

وقال بيان لاتحاد كرة القدم الإسباني إن فريقي رايو فايكانو وألباسيتي اتفقا على خوض مباراتهما من دون جماهير في دوري الدرجة الثانية المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الهتافات المسيئة من الشوط الثاني.

ويستكمل موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 11 يونيو/حزيران الحالي من دون جماهير، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب وباء كورونا بإقامة مباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس.

ويستأنف موسم الدرجة الثانية بشكل طبيعي يوم 12 يونيو/حزيران الجاري بأربع مباريات.

وساد التعادل السلبي بين رايو وألباسيتي قبل توقف المباراة بين الشوطين بعد أن وجه جمهور رايو هتافات ضد الأوكراني رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي واتهامه بالنازية والانتماء لجماعات يمينية متشددة في بلاده.

وكانت هذه أول واقعة والوحيدة في كرة القدم الإسبانية لتوقف مباراة بسبب هتافات عدائية، رغم سماع هتافات عنصرية في بعض المباريات منها مواجهة بين إسبانيول وأتلتيك بيلباو في يناير/كانون الثاني الماضي.