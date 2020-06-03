رونالدو.. ترك ريال مدريد فهجرته الجوائز الفردية

قبل نحو عامين قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وداعا لريال مدريد بعد تسع سنوات أمضاها في "السانتياغو برنابيو"، حيث فاز مع الفريق الملكي بكل شيء وبات هدافه التاريخي.

ومنذ ذلك الوقت لم يذق "الدون" طعم الجوائز الفردية، إلا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، لكنها جائزة لا تقارن بما تحتويه خزائن "صاروخ ماديرا".

الكرة الذهبية: فاز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في 2018، ثم ليونيل ميسي في 2019، الذي فض الشراكة معه وتصدر قائمة الفائزين بالكرة الذهبية بست مرات.

جائزة "الأفضل": كما حصل مع الكرة الذهبية، رونالدو خسر جائزة "الأفضل"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لصالح مودريتش وميسي على الترتيب، وفي 2019 صار رونالد ثالثا بعدما تفوق عليه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

الحذاء الذهبي: رونالدو فاز بهذه الجائزة بقميص الملكي مرتين (2013-2014 و2014-2015). وهذا الموسم يتصدر السباق البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله 29 هدفا و58 نقطة، في حين يحتل رونالدو المركز الخامس بـ21 هدفا و42 نقطة. يذكر أن ميسي فاز بالجائزة في المواسم الثلاثة الماضية.

هداف دوري الأبطال: يتفوق رونالدو على ميسي كالهداف التاريخي للمسابقة القارية الأم، إذ يمتلك "الدون" 128 هدفا مقابل 114 للـ"بولغا"، ولكن الأخير توج بالجائزة الموسم الماضي بتسجيله 12 هدفا. وقبل انتقاله إلى إيطاليا، ظفر رونالدو بالجائزة سبع مرات، ست مع ريال مدريد (بينها رقم قياسي موسم 2013-2014 مسجلا 17 هدفا) وواحدة مع مانشستر يونايتد.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا: رونالدو فاز بالجائزة ثلاث مرات (2014 و2016 و2017) ولكن مودريتش وفان دايك تفوقا عليه في العامين السابقين بعد مغادرته إسبانيا.

هداف المسابقة: رونالدو ظفر بجائزة هداف الليغا ثلاث مرات، في حين أخفق في التتويج بهذه الجائزة في أول مواسمه بالكالتشيو، إذ فاز بها فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا بتسجيله 26 هدفا مقابل 21 لرونالدو. وفي الموسم الجاري يتصدر القائمة الإيطالي تشيرو إيموبيلي بـ27 هدفا مقابل 21 لرونالدو.