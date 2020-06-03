رسميا.. بث مباريات البريميرليغ مجانا على الهواء مباشرة

تأكد اليوم الأربعاء أن أكثر من ثلث المباريات المتبقية هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستبث مجانا على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن أعلنت شركة أمازون أنها ستتيح للمشجعين مشاهدة أربع مباريات في كل جولة بدون اشتراك.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري في 17 يونيو/حزيران الجاري بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وتأكد بث 33 من إجمالي 92 مباراة متبقية مجانا.

وقال أليكس غرين المدير الإداري لخدمة "أمازون برايم فيديو" في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية "مثل الجميع في هذا البلد، نحن متحمسون لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "سنتيح جميع المباريات الأربع الأخرى -التي تمتلك أمازون برايم فيديو حقوق بثها في موسم 2020/2019- للمشاهدة بدون مقابل، حيث لن يحتاج المشجعون إلى عضوية مدفوعة لمشاهدة المباريات عبر الخدمة".

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شبكة سكاي التلفزيونية ستبث 64 من المباريات المتبقية هذا الموسم، منها 25 مباراة ستبث مجانا، في حين ستبث "بي بي سي" أربع مباريات مجانا، مما يعني أن معظم المباريات ستتمكن الجماهير من مشاهدتها دون اشتراك.