ربع مليون دولار أسبوعيا.. اتفاق مبدئي بين برشلونة والأرجنتيني مارتينيز

توصل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى اتفاق مع برشلونة على البنود الشخصية كالراتب والحوافز، رغم أن الفريق الإيطالي يرفض مغاردته بأقل من البند الجزائي في عقده والمقدر بـ123 مليون دولار.

وارتبط الدولي الأرجنتيني بشكل كبير في الأشهر الماضية بالانتقال إلى "الكامب نو" وسط توقعات بأنه أخبر "النيراتزوي" برغبته في الرحيل والانضمام إلى البرسا الصيف المقبل.

ويرى البرسا في مارتينيز (22 عاما) بديلا طويل الأمد للهداف الأورغوياني لويس سواريز (33 عاما)، ولكن المدير الرياضي للفريق الإيطالي بيرو أوسيليو أكد أن الأخير لن يفاوض على سعر اللاعب أو يبيعه إلا بقيمة بنده الجزائي.

ورغم أن الطرفين لم يتوصلا لأي تقدم في المفاوضات، فإن صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت أن البرسا ومارتينيز توصلا إلى اتفاق، ينص على عقد لمدة خمس سنوات مقابل 13.2 مليون دولار سنويا، إضافة للحوافز والمكافآت.

يذكر أن البند الجزائي في عقد مارتينيز سار فقط في أول أسبوع من الشهر الجاري ويجب أن يدفع المبلغ مرة واحدة، وهذا الأمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها ميزانية ومداخيل الفريق الكتالوني بسبب وباء كورونا.

وكان المدير الرياضي للإنتر أكد أن "الطريقة الوحيدة لانتقال مارتينيز إلى برشلونة هي دفع البند الجزائي المقيد بشروط صعبة ومعقدة، لن نناقش مسألة انتقاله إلى أي فريق لأننا نعتمد عليه وهو عنصر مهم لمستقبل النادي، لا يزال هناك عامان في عقده مع الإنتر، ليس لدينا النية لبيع أفضل لاعبينا، بل لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في سوق الانتقالات".