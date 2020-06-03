الأرقام لا تكذب.. حكيمي أحد أفضل الأظهرة في العالم

في أول مواسمه مع دورتموند الألماني قدم النجم المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني، موسما جيدا. والموسم الحالي استحق درجة امتياز، إذ تطور كثيرا تحت إدارة المدرب السويسري لوسيان فافر.

واستفاد حكيمي (البالغ 21 عاما) كثيرا من تغيير طريقة لعب "أسود الفيستيفال" إلى 3-4-3، وبدأ ينتقل من مركزه كظهير أيمن إلى جناح مما سمح له بتقديم أداء مميز وتسجيل أرقام وضعته مع مجموعة أحد أفضل من شغل مركز الظهير في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكان قد غادر الملكي عام 2018 بسبب عدم منحه دقائق لعب كثيرة فشغل الإسباني داني كاربخال نفس لمركز، لكنه دخل نادي "أفضل الظهراء العالم" والذي يضم البرازيليين مايكون وداني ألفيش والإسباني جوردي ألبا والألمانيين جوشوا كيميش وفيليب لام والإنجليزي ترانت ألكسندر-أرنولد وكاربخال وآخرين.

وبحسب شركة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات الرياضية، فإن حكيمي -الذي ساهم بـ 19 هدفا (سجل تسعة وصنع 10) بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا- تفوق على عدة لاعبين في مركزه بينهم كيميش (ساهم بـ 18 هدفا مع بايرن ميونيخ موسم 2017-2018) وألبا (ساهم بـ 16 هدفا مع البرسا موسم 2018-2019) وألكسندر-أرنولد (ساهم بـ 16 هدفا مع ليفربول موسم 2018-2019) ولام (ساهم بـ 15 مع البايرن موسم 2012-2013) والبرازيلي مارسيلو (ساهم مع ريال مدريد بـ 14 هدفا موسم 2016-2017) وكاربخال (ٍساهم بـ 10 أهداف مع ريال مدريد موسم 2016-2017),

كما عادل حكيمي أرقام البرازيلي مايكون لاعب إنتر ميلان السابق والذي ساهم بـ 19 هدفا موسم 2009-2010 عندما ظفر الإنتر بالثلاثية، ولا يتفوق على حكيمي سوى ألفيش الذي ساهم بـ 22 هدفا (سجل أربعة وصنع 18) مع برشلونة موسم 2009-2010. ولديه فرصة لكسر هذا الرقم أو على الأقل معادلته مع تبقي خمس مباريات في البوندسليغا.

يذكر أن وكيل أعمال حكيمي أكد عودة اللاعب إلى ريال مدريد الموسم المقبل، ولكنه أشار إلى أن "أشرف ينوي لعب المباريات كما يفعل هذا الموسم، فهو أساسي في كل المباريات، ننتظر ماذا سيحصل، لسنا في عجلة من أمرنا".