إسبانيا تدرس السماح للجماهير بحضور مباريات الليغا

قال منسق الطوارئ الصحية فرناندو سيمون إن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب عند استئناف موسم كرة القدم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح سيمون أن المناطق التي دخلت المرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور جماهير، لكن قد يتم تجنب هذا الأمر لصالح العدالة الرياضية بين جميع الفرق.

وأضاف أن هذه المسألة خضعت للنقاش الثلاثاء في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة سلفادور إيا ووزيرة الرياضة إيريني لوزانو وأربعة من لاعبي الدوري من بينهم مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ولاعب أتليتيكو مدريد كوكي، وأوضح أن اللاعبين ووزارة الرياضة لا يريدون عودة الجماهير إلا إذا سُمح لكل فريق باستقبال مشجعين.

وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 11 يونيو/حزيران، وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية. وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب من دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.

لكن نادي لاس بالماس المنافس في الدرجة الثانية بدأ نقاشا حول عودة الجماهير، وقال رئيسه ميجيل أنخيل راميريز إنه يأمل في حضور المشجعين في أول مباراة لفريقه بعد العودة أمام جيرونا.

وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس، وقد فرضت إجراءات عزل صارمة في مارس/آذار لكنها خففت القيود بحسب تطور المرض في كل منطقة.

ومن المتوقع أن تنتقل معظم المقاطعات إلى المرحلة الثالثة بدءا من 8 يونيو/حزيران الجاري، مع استثناء منطقة مدريد ومقاطعة برشلونة وبعض مقاطعات كاستيا ليون.

وفي وقت سابق، وقال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس إن الرابطة تخطط لعودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم المقبل الذي من المفترض أن ينطلق في 12 سبتمبر/أيلول، شريطة الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.