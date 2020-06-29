مدرب أياكس يحذر لامبارد: زياش قد يكون كابوسا لك

حذر إريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام نظيره في تشيلسي فرانك لامبارد بشأن التعامل مع المهاجم المغربي حكيم زياش الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي بعد أيام.

وحظي زياش بتكريم خاص من إدارة أياكس بعد خوضه آخر حصة تدريبية مع الفريق الذي قضى معه 4 مواسم.

وقال هاغ في تصريحات لموقع أياكس إن زياش "أحيانا يكون كابوسا للمدربين"، لكنه منح الوصفة المثالية للتعامل معه، وقال إن المهاجم المغربي يحتاج للحصول على مساحة للتعبير عن نفسه خلال التدريبات.

وأضاف أن "زياش عنيد، لكن هذا ما يجعله عبقريا، إنه يرى أشياء لا يراها غيره، إن وجد فرصة للعب كما يحب فستشاهدون تطوره".

واعتبر مدرب أياكس أن زياش يعتبر قدوة لشبان أياكس، لأنه سينتقل إلى فريق كبير بعد مشوار ناجح مع النادي الهولندي.

وتعاقد تشيلسي مع زياش (27 عاما) في صفقة قدرت قيمتها بنحو 40 مليون يورو، وسيلتحق بالنادي الإنجليزي مطلع الشهر المقبل بعد 4 سنوات مع أياكس توج خلالها بـ3 ألقاب محلية، وسجل 48 هدفا، ومنح 82 تمريرة حاسمة خلال 165 مباراة خاضها مع الفريق الهولندي في جميع المنافسات.