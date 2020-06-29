كلوب يوجه رسالة تنبيه لمشجعي ليفربول

وجه يورغن كلوب مدرب ليفربول رسالة خاصة إلى مشجعي الفريق المتوج قبل أيام بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وطالبهم بعدم إضاعة الجهود التي تمت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما للتتويج بلقبه الـ19 لدوري الأضواء يوم الخميس الماضي عندما خسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام تشيلسي، لتتجه بعدها آلاف الجماهير إلى أنفيلد للاحتفال.

وأصدرت شرطة مرسيسايد ومجلس المدينة بيانا مشتركا لإدانة التصرف "غير المقبول" كليا عقب تجمعات لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وقال كلوب في رسالة إلى الجماهير عبر صحيفة ليفربول إيكو "من فضلكم احتفلوا لكن بطريقة آمنة وفي أماكن خاصة وليست عامة حتى لا نخاطر بنشر هذا المرض الخطير في مجتمعنا، لو كان الوضع مختلفا لما كنت أحب أكثر من الاحتفال معا والسير في موكب أكبر من الذي كان عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي لكن هذا غير ممكن حاليا".

وأضاف "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمكافحة كوفيد-19، ولا يمكن أن يضيع هذا المجهود".

ووجه كلوب الشكر للجماهير على مساندتها خلال هذا الموسم المميز الذي يتفوق فيه ليفربول حاليا بفارق 23 نقطة على سيتي قبل 7 جولات على النهاية.

وقال "أحب شغفكم وأغانيكم ورفضكم الخسارة والتزامكم بتشجيع الفريق وثقتكم بما نفعله، الشيء الأكثر أهمية الآن هو عدم حدوث مثل هذه التجمعات".