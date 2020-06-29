ريال مدريد يهزم إسبانيول ويبتعد بصدارة الليغا عن برشلونة

واصل فريق ريال مدريد انتصاراته وابتعد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول 1-صفر يوم الأحد في الجولة الـ٣٢ من الليغا.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام برشلونة، الذي تعادل مع سيلتا فيغو أمس السبت 2-2، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد والـ٢١ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ٣ مباريات والتعادل في ٨.

في حين أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لإسبانيول والـ١٨ له هذا الموسم مقابل الفوز في ٥ مباريات والتعادل في ٩.