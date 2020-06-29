البث الحي
كرة قدم

رغم إصابات لاعبين بكورونا.. الدوري المصري لكرة القدم على طريق الاستئناف

قبل تعليق البطولة كان الأهلي متصدرا بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني (رويترز)
قبل تعليق البطولة كان الأهلي متصدرا بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني (رويترز)
29/6/2020

أكدت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم -اليوم الاثنين- أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في 16 فريقا بالدوري الممتاز بلغت 21 حالة حتى الآن، وهو رقم غير مقلق ولا يؤثر على استئناف المسابقة.

وعادت أندية للتدريبات -على رأسها الأهلي المتصدر وحامل اللقب- الأسبوع الماضي، على أمل استئناف الدوري بعد توقف منذ مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر انطلاق مباريات الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل، بعد إعلان جدول مبدئي لعدة أسابيع يوم الخميس المقبل.

وأضافت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان أن الحالات الإيجابية بلغت 21 حالة، بعضها للاعبين وإداريين، لكنها غير مقلقة وأعراضها بسيطة.

وقال الدكتور سلطان "في حال حدوث أي خطورة أو تطور في المرض، سيتم نقل الحالة إلى المستشفى على الفور، ولكن الحالات كلها معزولة في المنازل والمتابعة معهم تتم هاتفيا".

وتابع أن "إجراء المسحات سيتواصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وننتظر تحديد الزمالك موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه، بعد أن حدد الإسماعيلي بعد غد الأربعاء موعدا لإجراء مسحات لاعبيه".

ويتحفظ الاتحاد المحلي للعبة على إجراء المسحات بعيدا عن اللجنة الطبية، لأن هذا قد يثير الشك خاصة بعد إعلان بعض اللاعبين إصابتهم وتشكيك لاعبين آخرين في الأمر.

 وأوضح رئيس اللجنة الطبية، للصحفيين أن "المسحة الأولى التي أجريت للاعبي الأندية كانت كافية لكشف الإصابة بالفيروس، لكن المسحة الثانية للتأكيد فقط. سنجري مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة. وفي حال لم تظهر النتيجة قبل المباراة بوقت كاف، فلن تقام المباراة في موعدها".

وأضاف "طلبنا ظهور نتيجة المسحات قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وقررنا مبدئيا تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة".

وعند توقف الموسم، كان الأهلي منفردا بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تحديات الموسم الجديد.. الدوري المصري أمام كابوس التأجيلات وأزمة الجماهير

سيكون الحفاظ على جدول مباريات منتظم أكبر تحد أمام مسؤولي كرة القدم المصرية في الموسم الجديد الذي ينطلق غدا الجمعة بعد أن أضرت التأجيلات المستمرة للمباريات والمواسم المتلاحقة بمستوى اللعبة بالبلاد في السنوات القليلة الماضية.

"ارقد في سلام".. تأجيل الدوري المصري بين ترقب منصور وتهكم الحضري

تباينت ردود الأفعال على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الدوري المحلي الممتاز إلى الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تقام مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة بين الأهلي والزمالك نهاية الدور الأول.

شاهد.. يوم كان صلاح يتوسل لمغادرة الدوري المصري

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النجم المصري محمد صلاح في برنامج رياضي بإحدى القنوات المصرية، وهو يحاول إقناع مسؤولي فريق "المقاولون العرب" الذي انطلق منه بالموافقة على عرض فريق بازل السويسري.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة