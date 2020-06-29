رغم إصابات لاعبين بكورونا.. الدوري المصري لكرة القدم على طريق الاستئناف

أكدت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم -اليوم الاثنين- أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في 16 فريقا بالدوري الممتاز بلغت 21 حالة حتى الآن، وهو رقم غير مقلق ولا يؤثر على استئناف المسابقة.

وعادت أندية للتدريبات -على رأسها الأهلي المتصدر وحامل اللقب- الأسبوع الماضي، على أمل استئناف الدوري بعد توقف منذ مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر انطلاق مباريات الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل، بعد إعلان جدول مبدئي لعدة أسابيع يوم الخميس المقبل.

وأضافت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان أن الحالات الإيجابية بلغت 21 حالة، بعضها للاعبين وإداريين، لكنها غير مقلقة وأعراضها بسيطة.

وقال الدكتور سلطان "في حال حدوث أي خطورة أو تطور في المرض، سيتم نقل الحالة إلى المستشفى على الفور، ولكن الحالات كلها معزولة في المنازل والمتابعة معهم تتم هاتفيا".

وتابع أن "إجراء المسحات سيتواصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وننتظر تحديد الزمالك موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه، بعد أن حدد الإسماعيلي بعد غد الأربعاء موعدا لإجراء مسحات لاعبيه".

ويتحفظ الاتحاد المحلي للعبة على إجراء المسحات بعيدا عن اللجنة الطبية، لأن هذا قد يثير الشك خاصة بعد إعلان بعض اللاعبين إصابتهم وتشكيك لاعبين آخرين في الأمر.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية، للصحفيين أن "المسحة الأولى التي أجريت للاعبي الأندية كانت كافية لكشف الإصابة بالفيروس، لكن المسحة الثانية للتأكيد فقط. سنجري مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة. وفي حال لم تظهر النتيجة قبل المباراة بوقت كاف، فلن تقام المباراة في موعدها".

وأضاف "طلبنا ظهور نتيجة المسحات قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وقررنا مبدئيا تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة".

وعند توقف الموسم، كان الأهلي منفردا بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.