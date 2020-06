رسمها في مواجهة إسبانيول.. فيديو لأحدث لوحة فنية كروية لبنزيمة

أضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أمس الأحد لوحة فنية كروية جديدة لمجموعته الخاصة بعد تمريرة بالعقب جاء منها هدف فريقه الوحيد الذي سجله البرازيلي كاسيميرو في مواجهة إسبانيول بالليغا.

وسيبقى هذا "الكعب العالمي" في ذاكرة جماهير الملكي، لأنه كان السبب في توسيع الفارق عن برشلونة إلى نقطتين، وقد يكون هذا الهدف حاسما في منح لقب الليغا للميرينغي هذا الموسم.

Karim Benzema with a sensational 10th Assist of the season, carrying the scoring and assuring responsibilities on his F1 while Casemiro with IMMENSE finish!! pic.twitter.com/9Sse65AC37

