رسمها في مواجهة إسبانيول.. فيديو لأحدث لوحة فنية كروية لبنزيمة

أضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أمس الأحد لوحة فنية كروية جديدة لمجموعته الخاصة بعد تمريرة بالعقب جاء منها هدف فريقه الوحيد الذي سجله البرازيلي كاسيميرو في مواجهة إسبانيول بالليغا.

وسيبقى هذا "الكعب العالمي" في ذاكرة جماهير الملكي، لأنه كان السبب في توسيع الفارق عن برشلونة إلى نقطتين، وقد يكون هذا الهدف حاسما في منح لقب الليغا للميرينغي هذا الموسم.

Karim Benzema with a sensational 10th Assist of the season, carrying the scoring and assuring responsibilities on his F1 while Casemiro with IMMENSE finish!! pic.twitter.com/9Sse65AC37 — Ashish Romea (@RMadridEngineer) June 28, 2020

تمريرة كريم بنزيمة بالـ"كعب" لكاسيميرو

التي منحت ريال مدريد الفوز والصدارة.. pic.twitter.com/4sipfFUYlW — wasim sabra (@wasim_sabra) June 28, 2020

وقبل هذه التمرير الساحرة قدم بنزيمة مع الريال أكثر من لوحة فنية كروية، أبرزها:

مواجهة أتلتيكو مدريد في 10 مايو/أيار 2017: قدم بنزيمة فاصلا مهاريا استطاع فيه تجاوز 3 مدافعين من "الأتلتي"، قبل أن يمرر الكرة لإيسكو الذي أسكنها الشباك.

مباراة خيتافي في 18 يناير/كانون الثاني 2015: تمريرة ساحرة أخرى من بنزيمة بين غابة من الأقدام وصلت إلى رونالدو التي سجل منها.

رونالدو يشكر بنزيمة على التمريرة الحاسمة (رويترز-أرشيف)

أياكس أمستردام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2012: رغم أن بنزيمة الوحيد في الليغا الذي ينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب الهداف فإن الدولي الفرنسي السابق عُرف دائما بأنه يعيش في "جلباب" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان يصنع له الأهداف ويتحرك من دون كرة ليفتح له المساحات، غير أنه في مباراة أياكس قبل نحو 8 سنوات سجل مقصية مدهشة بعد هجمة مرتدة منظمة للفريق الذي كان يقوده وقتها جوزيه مورينيو.