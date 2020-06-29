تجاهل ميسي ورسالة سواريز.. هل فقد سيتين السيطرة على نجوم برشلونة؟

يمر نادي برشلونة بمرحلة شكٍّ بعد تراجع نتائج الفريق وخسارته صدارة الدوري الإسباني، وانعكست تلك النتائج على علاقة المدرب كيكي سيتين باللاعبين، وأثارت تساؤلات بشأن قدرته على التحكم في نجوم الفريق.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن سيتين يتجنب مواجهة نجوم الفريق، ويتفادى استفزازهم حتى في تغييراته خلال المباريات، حيث يكتفي بتغييرات تشمل لاعبي الصف الثاني.

وتعززت تلك التقارير بمقطع مصور جديد بثته قناة موفيستار، ويظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يتجاهل حديث إدير سارابيا مساعد مدرب النادي الكتالوني خلال فترة توقف مباراة برشلونة وسلتا فيغو.

وتفوه ميسي بكلمات قبل أن يدير ظهره لسارابيا خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2، والتي سمحت لريال مدريد بالانفراد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة.

FRACTURA TOTAL EN EL EQUIPO…

La tensión en el vestuario del FC Barcelona es más que evidente. Las cámaras de 'El Partidazo de Movistar' captaron el momento en el que Leo Messi pasó olímpicamente de Eder Sarabia cuando iba a darle unas indicaciones.

VAYA MIERDA!!!! pic.twitter.com/SCs6ADgoA3 — SR. WILSON (@BRUNOWI70297640) June 29, 2020

وكان المهاجم لويس سواريز أطلق تصريحات فُهمت بأنها هجوم مباشر على سيتين، حين أجاب عن سؤال بشأن النتائج السلبية للفريق خارج ملعبه خلال هذا الموسم، وقال "يجب أن يقوم المدربون بإيجاد حل لذلك".

وتحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن تدهور العلاقة بين نجوم برشلونة وسيتين، وأوضحت أن هؤلاء اللاعبين عبروا عن عدم رضاهم عن البرنامج المعتمد من المدرب في التدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة تبديل الملابس شهدت نقاشا حادا بين اللاعبين عقب نهاية مباراة سلتا فيغو.

من جانبها، أكدت صحيفة "أس" أن إدارة النادي الكتالوني غير راضية عن سيتين، ولم تتقبل عددا من تغييراته خلال المواجهات السابقة، وأشارت الصحيفة إلى أن فشل سيتين في التتويج بأي لقب يعني رحيله في نهاية الموسم الحالي.