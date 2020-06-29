بعد صفقة بيانيتش وآرثور التبادلية.. محظوظون زاملوا رونالدو وميسي

لاعبون زاملوا اثنين من أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ كرة القدم وسيطروا وسطّروا تاريخا في المستديرة الساحرة، فاستحقوا لقب "المحظوظين" الذين ستخلد الجماهير أسماءهم.
ومع الصفقة التبادلية التي أنجزت أو تكاد وستنقل البرازيلي آرثور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس والبوسني ميراليم بيانيتش بالعكس، يصل إلى 14 عدد اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد والمنتخبين البرتغالي والأرجنتيني.
- الأرجنتيني فرناندو غاغو: زامل رونالدو في ريال مدريد، وميسي في منتخب التانغو.
- الأرجنتيني غابرييل هاينزه: زامل رونالدو في مانشستر يونايتد، وميسي في منتخب بلاده.
- الإسباني جيرارد بيكيه: زامل رونالدو في مانشستر يونايتد، وميسي في برشلونة.
- البرتغالي أندريه غوميز: زامل ميسي في برشلونة، ورونالدو في منتخب "برازيل أوروبا".
- الأرجنتيني أنخيل دي ماري: زامل رونالدو في ريال مدريد، وميسي في منتخب الأرجنتين.
- الأرجنتيني كارلوس تيفيز: زامل ميسي في المنتخب، ورنالدو في مانشستر يونايتد.
- الأرجنتيني باولو ديبالا: زامل رونالدو في يوفنتوس، وميسي في منتخب "ألباسيليستي".
- الأرجنتيني غونزالو هيغواين: زامل رونالدو في ريال مدريد ويوفنتوس، وميسي في منتخب بلاده.
- السويدي هنريك لارسن: زامل ميسي في برشلونة، ورونالدو في مانشستر يونايتد.
- البرتغالي نيلسون سيميدو: زامل رونالدو في المنتخب، وميسي في البرسا.
- الأرجنتيني إزيكييل غاراي: زامل رونالدو في الملكي، وميسي في منتخب الأرجنتين.
- البرتغالي ديكو: زامل رونالدو في المنتخب، وميسي في البلوغرانا.