بعد صفقة بيانيتش وآرثور التبادلية.. محظوظون زاملوا رونالدو وميسي

لاعبون زاملوا اثنين من أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ كرة القدم وسيطروا وسطّروا تاريخا في المستديرة الساحرة، فاستحقوا لقب "المحظوظين" الذين ستخلد الجماهير أسماءهم.

ومع الصفقة التبادلية التي أنجزت أو تكاد وستنقل البرازيلي آرثور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس والبوسني ميراليم بيانيتش بالعكس، يصل إلى 14 عدد اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد والمنتخبين البرتغالي والأرجنتيني.