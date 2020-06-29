بهدفين لمدافعين.. إنتر يقلب الطاولة على بارما بالدوري الإيطالي

احتفظ إنتر بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه بارما، إلى فوز مثير 2-1 يوم الأحد في الجولة الـ٢٨ للكالتشيو.

وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد تعادله المخيب 3-3 مع ضيفه ساسولو في الجولة الماضية، إلى61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ٨ نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل ١٠ مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وبادر بارما بالتسجيل عبر مدافعه العاجي المخضرم جيرفينهو في الدقيقة 14، لكن الهولندي ستيفن دي فراي أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 84.

ولعب بارما بـ١٠ لاعبين عقب طرد لاعبه السلوفاكي يوراي كوتسكا في الدقيقة 85، ليستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثاني عن طريق مدافعه الشاب أليساندرو باستوني في الدقيقة 87.