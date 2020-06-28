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نتج عنه هدف التعادل.. "خطأ تحكيمي" في مواجهة سيلتا فيغو وبرشلونة

بيكيه اتهم رافينيا بشكل غير مباشر بادعاء السقوط (مواقع التواصل)
بيكيه اتهم رافينيا بشكل غير مباشر بادعاء السقوط (مواقع التواصل)
28/6/2020

في الدقيقة الـ87 من مواجهة سيلتا فيغو وضيفه برشلونة أمس في الليغا، احتسب حكم المباراة ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء سجل منها إياغو أسباس قائد أصحاب الأرض هدف التعادل وانتزع نقطة من برشلونة الذي يواصل إهدار النقاط في رحلته للدفاع عن لقبه.

وأثار قرار الحكم -مثل معظم الحالات التحكيمية في المباريات الأخيرة للبرسا وريال مدريد- الكثير من الجدل وردود الفعل خاصة بعد توضيح من أوليفر أندوخار الخبير التحكيمي لراديو "ماركا" والذي اعتبر أن جيرارد بيكيه مدافع البرسا لم يرتكب أي خطأ على البرازيلي رافينيا لاعب فيغو المعار من برشلونة.

وأوضح أندوخار "صحيح أن بيكيه ارتمى على الأرض محاولا إيقاف رافينيا ولكن لم يكن هناك التحام أو خطأ، لقد سقط رافينيا على الأرض، فظن الحكم أن بيكيه ارتكب خطأ عليه، ولكن الحكم كان مخطئا في قراره".

وسريعا لجأ بيكيه -الذي لمح سابقا أن ريال مدريد يستفيد من القرارات التحكيمية- إلى حسابه على تويتر منتقدا -بشكل غير مباشر التحيكم وزميله السابق- وغرد "قدرنا أن نتظاهر.. أن نتظاهر" .

ورغم أن هذه التغريدة مقتبسة من أغنية تحمل العنوان نفسه للفريق الغنائي الأميركي "إم جي إم تي" ولكنها إشارة واضحة إلى "تمثيل أو ادعاء" رافينيا السقوط على مشارف منطقة الجزاء.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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