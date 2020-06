نتج عنه هدف التعادل.. "خطأ تحكيمي" في مواجهة سيلتا فيغو وبرشلونة

في الدقيقة الـ87 من مواجهة سيلتا فيغو وضيفه برشلونة أمس في الليغا، احتسب حكم المباراة ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء سجل منها إياغو أسباس قائد أصحاب الأرض هدف التعادل وانتزع نقطة من برشلونة الذي يواصل إهدار النقاط في رحلته للدفاع عن لقبه.

وأثار قرار الحكم -مثل معظم الحالات التحكيمية في المباريات الأخيرة للبرسا وريال مدريد- الكثير من الجدل وردود الفعل خاصة بعد توضيح من أوليفر أندوخار الخبير التحكيمي لراديو "ماركا" والذي اعتبر أن جيرارد بيكيه مدافع البرسا لم يرتكب أي خطأ على البرازيلي رافينيا لاعب فيغو المعار من برشلونة.

وأوضح أندوخار "صحيح أن بيكيه ارتمى على الأرض محاولا إيقاف رافينيا ولكن لم يكن هناك التحام أو خطأ، لقد سقط رافينيا على الأرض، فظن الحكم أن بيكيه ارتكب خطأ عليه، ولكن الحكم كان مخطئا في قراره".

Parting gift…HINT: watch Rafinha’s right let,after he touches the ball to take it out of Pique’s reach…watch Rafinha’s right leg and Pique’s right leg too.if you can’t see it,then I can’t help you cos you would need to visit an eye clinic @ pic.twitter.com/uP9tF3Hyyc

