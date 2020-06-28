نابولي يواصل انتصاراته وأتالانتا يحقق الفوز السادس على التوالي بالدوري الإيطالي

واصل أتلانتا انتفاضته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق انتصاره السادس على التوالي، كما واصل نابولي صحوته وانتصاراته بعد تتويجه بكأس إيطاليا.

وحقق أتلانتا فوزا ثمينا 3-2 على مضيفه أودينيزي، في حين فاز نابولي على ضيفه سبال 3-1 مساء الأحد في الجولة الـ٢٨ للكالتشيو.

وارتفع رصيد أتلانتا إلى 57 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما توقف رصيد أودينيزي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة التاسعة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الـ١٥، بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط.

وبادر دوفان زاباتا بالتسجيل لمصلحة أتلانتا في الدقيقة التاسعة، لكن كيفن لاسانيا أحرز هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 31، غير أن لويس مورييل أحرز الهدفين الثاني والثالث لأتلانتا في الدقيقتين 71 و79، وسجل لاسانيا الهدف الثاني لأودينيزي في الدقيقة 87.

وأنعش نابولي حظوظه في المشاركة بالمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، بتغلبه 3-1 على ضيفه سبال.

ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز الـ١٩ (قبل الأخير)، ليصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتقدم نابولي بهدف مبكر عن طريق نجمه البلجيكي درييس ميرتينز في الدقيقة الرابعة، لكن أندريا بيتانا سجل هدف التعادل لسبال في الدقيقة 29.

ولم يهنأ سبال بتعادله طويلا، بعدما أعاد خوسيه ماريا كاييخون التقدم لنابولي بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، وأضاف أمين يونس الهدف الثالث في الدقيقة 78.