ميلان يواصل صحوته ويطيح بآمال روما في التأهل لدوري أبطال أوروبا

واصل ميلان صحوته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، بتغلبه 2-صفر على ضيفه روما اليوم الأحد في الجولة الـ 28 للبطولة.

وارتفع رصيد ميلان الذي تغلب على ليتشي في الجولة الماضية، إلى 42 نقطة، ليحتل المركز السابع في ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس، عقب تلقيه خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 14 فوزا وستة تعادلات.

وافتتح الكرواتي أنتي ريبيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 77، في حين أضاف التركي هاكن كالهانغولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليوقف الفريق اللومباردي سلسلة انتصارات روما، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وتأتي الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال روما في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق ست نقاط خلف أتلانتا، صاحب المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية، قبل مواجهة مضيفه أودينيزي في وقت لاحق الأحد بالمرحلة ذاتها.