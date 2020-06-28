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سيتي يضرب موعدا مع أرسنال بنصف نهائي كأس الاتحاد ويونايتد يواجه تشلسي

دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي (رويترز)
دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي (رويترز)
28/6/2020

أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين لنصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2-صفر اليوم الأحد في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة أيضا.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم عن مواجهتين ساخنتين بنصف النهائي، مانشستر سيتي مع أرسنال، وتشلسي مع مانشستر يونايتد.

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملعب ويمبلي يومي 18 و19 يوليو/تموز القادم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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