لاتسيو يقلب الطاولة على فيورنتينا ويواصل مطاردة يوفنتوس على صدارة الكالتشيو

قلب فريق لاتسيو تأخره بهدف أمام ضيفه فيورنتينا إلى فوز 2-1 أمس السبت في الجولة الـ٢٨ من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل بريشيا مع ضيفه جنوى 2-2 وفوز كالياري على تورينو 4-2.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله فرانك ريبيري في الدقيقة 25، وعادل شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وأضاف لويس ألبيرتو الهدف الثاني للنسور في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد دوسان فالهوفيتش لاعب فيورنتينا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز واصل لاتسيو مطاردته ليوفنتوس على صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، في حين توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الـ١٣.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت بريشيا بضيفه جنوى.

وسجل هدفي بريشيا ألفريدو دوناروما وأليساندرو سيمبريني في الدقيقتين العاشرة والـ13، في حين سجل هدفي جنوى ياغو فالكي وأندريا بينامونتي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 38 و70.

ورفع بريشيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ٢٠ الأخير، كما رفع جنوى رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ١٧.

وفي المباراة الثالثة، فاز كالياري على تورينو 4-2.

وسجل أهداف كالياري ناهيتان نانديز وجيوفاني سيميوني ورادجا ناينغولان وجواو بيديو جلفاو من ركلة جزاء، بينما سجل هدفي تورينو جليسون بريمر وأندريا بيلوتي في الدقيقتين.

ورفع كالياري رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الـ١٤.