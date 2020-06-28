لعنة ليفربول تطارد واتفورد.. إنغز يتفوق على صلاح وأوباميانغ

عمّق ساوثهامبتون جراح مضيفه واتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بفوزه عليه 3-1 اليوم الأحد في الجولة الـ32 للبريميرليغ.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون -الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة- إلى 40 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد -الذي فشل في تحقيق أي انتصاره منذ فوزه المفاجئ 3-صفر على ضيفه ليفربول المتوج بلقب البطولة مؤخرا عند 28 نقطة في المركز الـ16 مؤقتا، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه من أجل البقاء، حيث يبتعد بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

وبادر داني إنغز بالتسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة الـ16، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ70، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

ورفع إنغز رصيده التهديفي في المسابقة إلى 18 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة العريقة، بفارق هدف وحيد خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، فيما يتفوق بفارق هدف واحد على المصري محمد صلاح والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعبي ليفربول وأرسنال على الترتيب.

وجاء هدف واتفورد الوحيد عبر النيران الصديقة عقب تسجيل البولندي يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ79.

وأطلق ساوثهامبتون رصاصة الرحمة على آمال أصحاب الأرض في التعادل عقب تسجيل جيمس وارد-براوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليخفق واتفورد في تحقيق أي فوز بالمسابقة للمباراة الرابعة على التوالي وكأن لعنة الفوز الكبير على ليفربول حلت عليه.