ثالث لاعب موريتاني في الليغا.. عبد الله محمود واجه رجال سيميوني

خاض الدولي الموريتاني عبد الله محمود لاعب نادي ألافيس الإسباني أولى مبارياته مع فريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد أمس السبت والتي انتهت بفوز صعب للأخير 2-1.

وقدّم لاعب منتخب "المرابطون" أداء جيدا، وأكمل المباراة حتى النهاية، مما دفع الفريق الإسباني لطرح سؤال على حسابه في إنستغرام عن رأي الجماهير بمشاركته التي كانت إيجابية وشكلت إضافة برأي كثير من المتابعين والمحللين.

ويعد عبد الله محمود -الذي تم إعداده كرويا في بلاده ولعب مع نادي "الجيش" في دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل إلى نادي نواذييو الناشط في دوري الدرجة الأولى الموريتاني ومنه انضم للنادي الإسباني- ثالث لاعب من منتخب موريتانيا يمثل بلاده في الليغا، بعد علي عبيد والحسن العيد لاعبي فريق ليفانتي اللذين حصلا أيضا على إعداد كروي محلي.

وأعرب أحمد ولد يحيى -عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- عن فخره بلاعب ألافيس الشاب البالغ من العمر 20 عاما، معتبرا وصول عبد الله محمود ومن قبله العيد وعبيد إلى هذا المستوى العالمي "مؤشرا كبيرا على نجاح سياسة الإعداد الكروي المتبعة في الكرة الوطنية حاليا، كما يعتبر مؤشرا مطمئنا على حاضر ومستقبل كرتنا الوطنية بشكل عام".