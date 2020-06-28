تشلسي يهزم ليستر سيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

واصل فريق تشلسي عروضه القوية وتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على ليستر سيتي 1-صفر اليوم الأحد في الدور ربع النهائي.

ويدين تشلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه روس باركلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ63.

ولحق تشلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال اللذين تأهلا إلى الدور نصف النهائي أيضا بعد فوزهما على نوريتش سيتي وشيفيلد.

وكان تشلسي قد فاز الخميس الماضي على مانشستر سيتي 2-1 ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز ويعلن ليفربول بطلا رسميا للبطولة.