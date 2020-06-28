بعد قيادته ليفربول للقب البريميرليغ.. هذه أمنية كلوب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تركيزه ينصب حاليا على عدم تفكك التشكيلة التي منحت النادي لقبه الأول في المسابقة منذ 30 عاما، خلال المستقبل القريب.

وأنهى ليفربول صيامه الطويل حين توج بلقبه 19 في الدوري الخميس الماضي مستغلا خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام تشلسي، ليتفوق فريق المدرب كلوب بفارق 23 نقطة مع تبقي سبع مباريات.

ويستمتع كلوب -الذي تولى قيادة ليفربول عام 2015- بفترة من الهيمنة بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأبلغ صحيفة بيلد الألمانية بأنه "لا يمكن أن أعد بأننا سنهيمن على كرة القدم الآن أو أن الوقت حان للحديث عن ثورات كبرى لكن أعرف أن هدفنا هو الحفاظ على التشكيلة".

ويدرك كلوب (53 عاما) أن "الليفر" لا يشبه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الذي فقد أبرز لاعبيه في مواسم أعقبت فوزه بلقبين متتاليين بدوري الدرجة الأولى الألماني عام 2011 و2012.

وأضاف المدرب الألماني "المشكلة في دورتموند كانت في التقاط أندية أخرى للاعبينا، وهذا لم يحدث هنا وحافظ ليفربول على الثبات بشكل استثنائي خلال عامين ونصف العام".

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية بأن "جيدون سانشو" لاعب دورتموند يعد هدفا لليفربول في فترة الانتقالات، لكن كلوب أقر بأنه لا يتخيل تعاقد ناديه مع هذا الجناح الإنجليزي حاليا.

وتابع "القميص الأحمر قد يليق بجيدون لكن لا أعتقد أن خطوة كهذه ستتم هذا الصيف. إذا انتقل إلى ليفربول سأكون الأكثر اندهاشا بين الجميع".