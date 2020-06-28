بعد بن لادن.. محكوم بالسجن 22 عاما يظهر في مدرجات الكرة الإنجليزية

ماذا يحصل في مدرجات فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الناشط في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)؟ فبعد ظهور أسامة بن لادن في مدرجات ملعبه الأسبوع الماضي ها هو جو إكزوتيك المدان بجرائم والمحكوم عليه بالسجن لمدة 22 عاما يظهر فيها أيضا.

وتحاول فرق كرة القدم البحث عن طرق لتحسين أجواء المباريات التي تلعب من دون جماهير وتسد الفراغ الذي تركه اللعب خلف أبواب مغلقة، لكن هذه المحاولات دونها محاذير كثيرة وخطيرة، فالفريق الإنجليزي منح الفرصة لمشجعيه لشراء صور لهم أو لأحد معارفهم من الورق المقوى، لوضعها على كرسي في المدرجات، لكن القائمين على هذه الفكرة -على ما يبدو- لا يراجعون الصور، فالأسبوع الماضي ظهرت صورة لأسامة بن لادن دفعت الفريق للاعتذار.

وأمس السبت كان مدويا ظهور الأميركي جو إكزوتيك الذي أدين عام 2019 في 17 تهمة اتحادية بإساءة معاملة الحيوانات وتهمتين باستئجار قاتل للتخلص من أحد خصومه، وحكم عليه 22 عاما سجنا.

ومع تبقي 7 جولات على النهاية يبتعد ليدز بفارق 8 نقاط عن برينتفورد صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب التشامبيونشيب والمؤهل للعب المباراة الفاصلة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.