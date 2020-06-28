أرسنال يهزم شيفيلد ويتأهل مع مانشستر يونايتد لنصف نهائي كأس الاتحاد

تأهل فريق أرسنال إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد بعد فوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

ويدين أرسنال بالفضل في التأهل للاعبه داني سيبايوس الذي سجل هدفا قاتلا بالدقيقة 91، ليرجح كفة المدفعجية.

وكان نيكولاس بيبي قد افتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 25، لكن شيفيلد أدرك التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ديفيد ماكغولدريك.

ولحق أرسنال بمانشستر يونايتد الذي تأهل أمس السبت، بعد فوزه بصعوبة 2-1 على نوريتش سيتي.