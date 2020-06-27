11 صفقة مغرية.. أبرز اللاعبين المتاحين مجانا خلال هذا الصيف

تواجه الأندية على مستوى العالم أزمة اقتصادية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وستكون سوق الانتقالات الصيفية المقبلة أول اختبار للقدرات المالية لتلك الأندية.

ويتوقع أن تتلاشى الصفقات الضخمة وتلجأ الأندية إلى صفقات التبادل أو الإعارة من أجل تعزيز الصفوف أو التخلي عن اللاعبين الزائدين على الحاجة، وذلك في ظل تراجع المداخيل بسبب فترة التوقف الطويلة عقب انتشار كورونا وحرمان مختلف الأندية من الإيرادات التي كانت تحققها بفضل حضور الجماهير للمباريات.

وستكون الأندية أمام فرصة أخرى لاقتناص فرص نادرة لعقد صفقات مجانية مع نجوم أحرار ولا يرتبطون بأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونستعرض هنا قائمة بأبرز 11 لاعبا متاحا للتعاقد مجانا خلال سوق الانتقالات المقبلة:

الحارس الإنجليزي جو هارت (33 عاما): ينتهي عقده مع نادي بيرنلي بنهاية هذا الموسم، ولم يشارك هارت سوى في مباراتين خلال هذا الموسم، ويسعى لاستعادة مستواه والعودة إلى التألق الذي عرف به خلال مسيرته السابقة مع مانشستر سيتي.

البلجيكي يان فرتونغن (33 عاما): يواجه اللاعب مصيرا غامضا مع اقتراب نهاية عقده مع توتنهام، ولا يستبعد أن يتوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده إلى ما بعد نهاية هذا الموسم.

البرازيلي تياغو سيلفا (35 عاما): أعلن نادي باريس سان جيرمان رحيل مدافعه البرازيلي في نهاية هذا الموسم، بعد رحلة استمرت ثمانية أعوام بالعاصمة الفرنسية.

الفرنسي لايفين كورزاوا (27 عاما): ينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، ولم يتوصل بعد لاتفاق بشأن مستقبله مع الفريق.

الإسباني بيدرو (32 عاما): أعلن اللاعب الإسباني أنه لن يستمر مع نادي تشلسي بعد خمسة مواسم مع الفريق، وذكرت تقارير صحفية أنه اقترب من التعاقد مع نادي روما الإيطالي.

الألماني ماريو غوتزه (28 عاما): توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة بوروسيا دورتموند بعدم تجديد عقده والرحيل نهاية هذا الموسم، ويبحث صاحب هدف تتويج ألمانيا بمونديال البرازيل 2014 عن فرصة لبعث مشواره بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المواسم الماضية بسبب الإصابات.

الإسباني ديفيد سيلفا (34 عاما): اختار سيلفا عدم تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي واختار الرحيل في نهاية هذا الموسم، بعد مسيرة امتدت لعشر سنوات مع النادي السماوي.

البرازيلي ويليان (31 عاما): قرر اللاعب وضع حد لمشواره مع تشلسي بعد ستة مواسم مع الفريق، ويستعد لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

الإنجليزي آدم لالانا (32 عاما): وصلت مسيرة لالانا إلى النهاية مع ختام هذا الموسم، وتراجع دور اللاعب مع ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي ولم يعد قادرا على المنافسة للحصول على مركز أساسي.

الأوروغواياني إدينسون كافاني (33 عاما): سيكون هذا الموسم آخر مواسم كافاني مع باريس سان جيرمان بعد مسيرة طويلة حقق خلالها لقب الهداف التاريخي للنادي.

الإسباني جوزيه كاليخون (33 عاما): قرر اللاعب مغادرة نادي نابولي في نهاية هذا الموسم، وتشير التقارير إلى عودته للدوري الإسباني حيث تلقى عروضا من عدة فرق، من بينها بيتيس إشبيلية وإسبانيول.