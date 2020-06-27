مغواير يقود مانشستر يونايتد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز القائد هاري مغواير هدفا قرب نهاية الوقت الإضافي ليقود مانشستر يونايتد للتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-1 بصعوبة على نوريتش سيتي اليوم السبت.

وبدا أن المباراة ستصل إلى ركلات الترجيح، بعدما دافع نوريتش الذي أصبح يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 89، بصلابة أمام الضغط المتواصل من فريق المدرب أولي غونار سولشاير قبل أن يسجل مغواير هدف الانتصار في الدقيقة 118.

وتقدم يونايتد بهدف في الدقيقة 51 عندما حاول خوان ماتا التعامل مع كرة عرضية من لوك شو لتصل إلى النيجيري أوديون إيغالو الذي سدد من مدى قريب داخل المرمى.

لكن نوريتش تمكن من إدراك التعادل بعد تسديدة قوية من تود كانتويل من حوالي 25 مترا قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

وأشرك سولشاير أبرز لاعبيه مثل بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش، وحاول يونايتد تجنب الوصول إلى الوقت الإضافي قبل أن يتعرض تيم كلوسه مدافع نوريتش للطرد بعد خطأ ضد إيغالو على حافة منطقة الجزاء.

وأصبحت المباراة في اتجاه واحد نحو مرمى الحارس تيم كرول، قبل أن يستغل مغواير ارتباكا دفاعيا في منطقة الجزاء، ويتابع كرة عرضية ليسجل هدف تأهل يونايتد للدور قبل النهائي للمرة 30 في تاريخه.