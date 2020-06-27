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مهددا مانشستر يونايتد وتشلسي.. وولفرهامبتون يشعل صراع التأهل لأبطال أوروبا

ديندونكير يحتفل بتسجيله هدف الفوز للذئاب (رويترز)
ديندونكير يحتفل بتسجيله هدف الفوز للذئاب (رويترز)
27/6/2020

عزز فريق وولفرهامبتون آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا وأشعل الصراع على دخول المربع الذهبي بفوزه على مضيفه أستون فيلا 1- صفر اليوم السبت بالجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لياندير ديندونكير هدف الفوز للذئاب في الدقيقة 62.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 52 نقطة، متقدما للمركز الخامس متخطيا مانشستر يونايتد بفارق ثلاث نقاط الذي لديه أيضا الفرصة للتعويض عندما يواجه برايتون الثلاثاء المقبل في الجولة ذاتها.

كما أصبح وولفرهامبتون قريبا من اللحاق بتشلسي الرابع برصيد 54 نقطة وليستر سيتي الثالث (55 نقطة)، مما سيجعل المباريات المقبلة حاسمة لتحديد الرباعي الذي سيمثل إنجلترا بأبطال أوروبا.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير وأصبح مهددا بالهبوط.

المصدر : الجزيرة

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