ختام مثير للبوندسليغا.. نهاية سعيدة لبايرن ميونيخ وسقوط مدوٍّ لدورتموند

حضرت الإثارة في الجولة الـ 34 الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم، حيث سقط الوصيف بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة على ملعبه أمام هوفنهايم، في حين واصل البطل بايرن ميونيخ انتصاراته ليكتب نهاية سعيدة للموسم.

وانفرد هوفنهايم بالمركز السادس إثر فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه بوروسيا دورتموند وخسارة فولفسبورغ أمام بايرن صفر-4، حيث رفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس مقابل 49 نقطة لفولفسبورغ في المركز السابع، مقابل 69 نقطة لدورتموند المنفرد بالمركز الثاني.

ولعب المهاجم الكرواتي أندريج كراماريتش، دور البطولة في الفوز الكبير لهوفنهايم بتسجيله الأهداف الأربعة ببراعة.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، لقّن بايرن ميونيخ مضيفه فولفسبورغ درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4-صفر.

وسجل أهداف بايرن كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة، وميكائيل كويسانسي في الدقيقة 37، ثم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، وتوماس مولر في الدقيقة 79.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 82 نقطة منفردا تماما بصدارة الترتيب، حيث تسلم درع الدوري للمرة الثامنة على التوالي عقب نهاية اللقاء، في حين توقف رصيد فولفسبورغ عند 49 نقطة في المركز السابع ليضمن مشاركته في الدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ولحق بوروسيا مونشنغلادباخ بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى هذا الموسم في المركز الرابع بجدول المسابقة بفوزه 2-1 على هيرتا برلين، ليرافق بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزغ للبطولة الأوروبية الكبيرة.

في المقابل، لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا، إثر هزيمته صفر- 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6-1.