قبل انتقاله إلى تشلسي.. فيرنر يودع لايبزيغ بثنائية في مرمى أوغسبورغ

ودع المهاجم الألماني تيمو فيرنر ناديه رازن بال شبورت لايبزيغ بتسجيل هدفين، في الفوز 2-1 على أوغسبورغ في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وأهدر المدافع نوردي موكيلي وإميل فورسبرغ فرصتين سهلتين لفريق لايبزيغ، قبل أن يسجل فيرنر -الذي سينتقل إلى تشلسي في نهاية الموسم- الهدف الأول في الدقيقة 28.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تمريرة رائعة من أمادو حيدرا، قبل أن يراوغ توكاس كوبيك حارس أوغسبورغ ويسجل هدفه 27 في الدوري خلال الموسم الجاري.

وقلص أوغسبورغ -الذي ألغى حكم الفيديو طرد لاعبه فيليب ماكس في الشوط الثاني- الفارق بتسديدة هائلة من روبن فارغاس.

وأضاف فيرنر الهدف الثاني قبل 8 دقائق من النهاية، لينهي الموسم في المركز الثاني في قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 28 هدفا، خلف المتصدر مهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي الذي وصل رصيده إلى 34 هدفا.

وأنهى لايبزيغ الدوري في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أقل عن الرصيد القياسي للنادي في موسم 2016-2017، بينما يحتل أوغسبورغ المركز 15 وله 36 نقطة.