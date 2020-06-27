مهّد الطريق لانفراد ريال مدريد بصدارة الليغا.. برشلونة يتعادل مع سيلتا فيغو

وجّه سيلتا فيغو ضربة موجعة إلى ضيفه برشلونة، وتعادل معه 2-2 اليوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على ريال مايوركا 3-1.

وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على اللقب، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سيخوض مباراته في الجولة غدا الأحد أمام إسبانيول على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة في المركز 16.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة في نتائج المواجهات المباشرة، حيث تعادل الفريقان سلبيا على ملعب كامب نو، وفاز ريال مدريد 2-صفر على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم، وهو ما سيجري الاحتكام إليه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط نهاية الموسم.

وافتتح النجم الأورغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 50.

وبعدها، أضاف سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67، لكن ياغو أسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 88.

وفي وقت سابق اليوم، تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه ريال مايوركا 3-1، ليرفع بلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز 18.

وسجل أهداف بلباو: راؤول غارسيا في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، وأوهيان سانسيت في الدقيقة 24، وآسيير فيلاليبري في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما سجل هدف مايوركا أنتي بوديمير في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.