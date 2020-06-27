رونالدينيو قد يتراجع عن الاعتزال بسبب مارادونا

يقترب النجم البرازيلي رونالدينيو من العودة إلى الملاعب والتراجع عن الاعتزال، بعد تلقيه عرضا مهما من أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدينيو تلقى عرضا للالتحاق بنادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني الذي يشرف على تدريبه حاليا مارادونا.

ووضع رونالدينيو حدا لمسيرته الاحترافية عام 2015 بألوان نادي فلومينسي البرازيلي، وقالت ماركا إن النجم البرازيلي البالغ من العمر 40 عاما يطمح للعودة إلى الملاعب، من أجل تجاوز التجربة الصعبة التي عاشها خلال الأشهر الماضية.

واعتقل رونالدينيو رفقة شقيقه في باراغواي بتهمة استخدام جوازات سفر مزورة، وسجن لنحو 3 أشهر قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة قدرت بـ1.6 مليون يورو، مع إخضاعه لإقامة جبرية في فندق بالعاصمة أسونسيون انتظارا لمحاكمته.

ويشرف مارادونا على تدريب خيمناسيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ونجا الفريق من السقوط إلى الدرجة الثانية بعد إلغاء منافسات الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.