"بي إن سبورتس" تستأنف بث الدوري الإيطالي.. رونالدو يتألق ويوفنتوس يعزز صدارته للكالتشيو

عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ليتشي 4-صفر مساء الجمعة في الجولة الـ٢٨، التي شهدت عودة قنوات "بي إن سبورتس" لبث مباريات المسابقة.

وتحولت دفة المباراة لصالح اليوفي بعد طرد لاعب ليتشي فابيو لوتشيوني في الدقيقة 31 وكانت النتيجة لا تزال التعادل السلبي.

حيث استغل يوفنتوس انهيار صفوف ليتشي بسبب نقصه العددي وسجل أربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 53، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وغونزالو هيغواين في الدقيقة 83، بلمسة سحرية من رونالدو، قبل أن يختتم ماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس بعدها بدقيقتين.

