"بي إن سبورتس" تستأنف بث الدوري الإيطالي.. رونالدو يتألق ويوفنتوس يعزز صدارته للكالتشيو

عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ليتشي 4-صفر مساء الجمعة في الجولة الـ٢٨، التي شهدت عودة قنوات "بي إن سبورتس" لبث مباريات المسابقة.

وتحولت دفة المباراة لصالح اليوفي بعد طرد لاعب ليتشي فابيو لوتشيوني في الدقيقة 31 وكانت النتيجة لا تزال التعادل السلبي.

حيث استغل يوفنتوس انهيار صفوف ليتشي بسبب نقصه العددي وسجل أربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 53، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وغونزالو هيغواين في الدقيقة 83، بلمسة سحرية من رونالدو، قبل أن يختتم ماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس بعدها بدقيقتين.

They call him Penaldo and Ronaldo is also selfish because he never passes the ball to his teammates. pic.twitter.com/X67uU9ZiqB — Stephen Akinbisoye (@iamstephenakin) June 26, 2020

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 23 هدفا في الدوري، بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، متصدر ترتيب الهدافين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط أمام لاتسيو، الذي يواجه فيورنتينا اليوم السبت.

في حين توقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جنوى الذي يواجه بريشيا اليوم السبت.

#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 👏متعة الدوري الإيطالي تعود من جديد على قنواتنا 💪من خلال استوديو التحليلي قبيل مواجهة يوفنتوس وليتشي مع الإعلامي عبد العزيز النصر رفقة طارق ذياب ووائل جمعة ☺️#beINSerieA pic.twitter.com/saoTh7VgHx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2020

وأعلنت شبكة "بي إن سبورتس" في بيان مقتضب أنها ستبث المباراة بعد توقف دام نحو أسبوعين للبطولة التي تمتلك حقوقها الحصرية، من خلال إستوديو تحليلي.