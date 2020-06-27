اقترب من إنتر ميلان.. لماذا رفض حكيمي العودة إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي المغربي أشرف حكيمي اقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، لينهي فترة ترقب بشأن عودة محتملة إلى ريال مدريد الإسباني.

ويختم اللاعب المغربي اليوم السبت ثاني موسم له مع بوروسيا دورتموند الألماني، حين يخوض مواجهة ضد هوفنهايم في آخر مرحلة للدوري.

ولعب حكيمي مع دورتموند معارا من ريال مدريد، وكان مشجعو النادي الملكي يتوقعون عودة المدافع المغربي، وخاصة بعد تألقه خلال وجوده في الدوري الألماني.

غير أنه قرر الرحيل بشكل نهائي، وذكرت التقارير الصحفية أن حكيمي يستعد لتوقيع صفقة انتقاله إلى إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها ريال مدريد، في حين سيحصل اللاعب على 5 ملايين يورو سنويا بموجب العقد الذي سيربطه بالفريق الإيطالي 5 سنوات.

ووفقا لصحيفة "إس" الإسبانية فإن حكيمي رفض العودة إلى ريال مدريد ليكون احتياطيا للإسباني داني كارفاخال الذي يعتبر الخيار الأول لمدرب النادي الملكي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب -الذي لم يتجاوز عمره 21 عاما- تواصل مع إدارة الريال وأبلغهم موقفه قبل أشهر، وهو ما مهد له الطريق للتفاوض مع عدد من الأندية التي أبدت اهتماما بخدماته.

وأشارت إلى أن حكيمي اختار إنتر ميلان لأنه تلقى ضمانات بأن يكون عنصرا أساسيا في خطط المدرب أنطونيو كونتي، كما يرى اللاعب أن إنتر سيكون محطة مهمة في مشواره.

وأكدت "إس" أن الخيار الاقتصادي حسم صفقة حكيمي لأنه سيحصل على راتب لن يوفره ريال مدريد، كما أن الأخير سيحصل على مقابل مادي هام يعزز حسابات الفريق في ظل الأزمة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.