بعد تعادله بملعبه مع بلد الوليد.. إشبيلية يقدم هدية لأتلتيكو مدريد وخيتافي

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت إشبيلية بضيفه بلد الوليد يوم الجمعة في الجولة الـ٣٢ من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرج بلد الوليد المضيف على ملعبه عندما تقدم بهدف سجله كيكو أوليفاس في الدقيقة 25، وتعادل إشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، كما رفع بلد الوليد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ١٤.

وتصب هذه النتيجة في صالح أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة وإشبيلية أقرب المهددين لوجوده بهذه المرتبة بعد انفراد ريال مدريد وبرشلونة بالتنافس على الصدارة.

كما تصب في صالح خيتافي الأقرب لدخول المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس خلف إشبيلية على بعد خمس نقاط ولم يلعب بعد في هذه الجولة مما يمكنه من تقليص الفارق لنقطتين فقط في حال فوزه.