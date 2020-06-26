مكتشف المواهب.. لاعبون فتح لهم "فان خال" باب النجومية

رغم أن جماهير كرة القدم لا تزال تتذكر التجربة غير الموفقة للمدرب الهولندي "لويس فان خال" مع مانشستر يونايتد، فإن المدرب المخضرم يملك مسيرة مظفرة مع فرق دربها، وألقابا ظفر بها، ومواهب اكتشفها.

فالمدرب الذي أشرف على خمسة فرق بأربع دول مختلفة فاز بـ 20 لقبا في 24 عاما، بينها دوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام (فريق بداياته).

ففي الفريق الهولندي صنع اسمه كبطل ومكتشف للمواهب وراعي الشباب الذي يعطيهم فرصة الصعود للانتقال إلى الفريق الأول وإبراز نجوميتهم وقيمتهم الكروية.

ونقل "فان خال" هذا التفكير معه إلى برشلونة، ومن ثم إلى ألكمار وبعدها بايرن ميونيخ وأخيرا "الشياطين الحمر".

ورغم تفاوت نجاحاته مع هذه الفرق، فإن بصمة "فان خال" (68 عاما) تبقى واضحة من خلال اللاعبين الذين فتح لهم باب الشهرة والتألق.

ويكفي القول إن "فان خال" قدم للساحرة المستديرة لاعبين من أمثال: كلارنس سيدورف وإدغار ديفيدز وتشافي وإنييستا وديفيد آلابا وأخيرا ماركوس راشفورد.